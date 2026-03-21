خبير لوائح يكشف مفاجأة مدوية بشأن قرار إيقاف قيد الزمالك الـ 13

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن حجم مستحقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لدى نادي الزمالك مؤكدًا أن الحسابات لا تشمل الفوائد.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "‏معلومة للاصدقاء الأعزاء من يقوم بحساب غرامات الزمالك بيحسبه بدون الفوائد نادى الزمالك حالياً مطالب بسداد 5 مليون و400 ألف دولار لتسوية 13 قضية الحالية"

تلقى نادي الزمالك عقوبة إيقاف قيد جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية إحدى القضايا المتعلقة بمستحقات مالية متأخرة، ليصل بذلك إجمالي القضايا المقيدة ضد النادي داخل الاتحاد الدولي إلى 13 قضية.

ومن المنتظر أن يعمل مسئولو الزمالك خلال الفترة المقبلة على إنهاء هذه الملفات، سواء من خلال سداد المستحقات المالية أو التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد وتمكين النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات المقبلة والحصول على الرخصة الأفريقية.