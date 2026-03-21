تحديات مالية تعصف بالزمالك.. بالأسماء أبرز القضايا المتسببة في إيقاف القيد

كشفت مصادر عن أبرز القضايا المالية التي تسببت في أزمات إيقاف القيد المتكررة لنادي الزمالك، وذلك قبل الوصول إلى العقوبة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة تراكم مستحقات متأخرة لعدد من المدربين واللاعبين والأندية.

مستحقات أجهزة فنية ولاعبين

جوزيه جوميز – مستحقات متأخرة

لويس كاسترو (مدرب حراس مرمى سابق) – مستحقات متأخرة

أندريه بيكي (مساعد جوميز) – مستحقات متأخرة

جواو جيديس (مساعد جوميز) – مستحقات متأخرة

كريستيان جروس – مستحقات متأخرة

فرجاني ساسي – مستحقات مالية متأخرة

إبراهيم نداي – مستحقات متأخرة

أزمات صفقات وانتقالات

إستريلا أمادورا البرتغالي – قسطان من صفقة شيكوبانزا

شارلروا البلجيكي – مستحقات صفقة عدي الدباغ

نهضة الزمامرة المغربي – مستحقات صفقة صلاح مصدق

أولكسندريا الأوكراني – قسطان من صفقة خوان بيزيرا

سانت إيتيان الفرنسي – مستحقات صفقة محمود بنتايج



وتعكس هذه القضايا حجم التحديات المالية التي واجهها الزمالك خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تكرار عقوبات إيقاف القيد، ما يضع الإدارة أمام ضرورة التحرك السريع لتسوية الملفات العالقة وتفادي عقوبات جديدة مستقبلًا.