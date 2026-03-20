بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الدنماركي “ييس توروب”، قائمة الفريق؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة استبعاد 6 لاعبين، حيث يغيب الثنائي كريم فؤاد وياسين مرعي؛ بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد “محمد سيحا وعمرو الجزار ومحمد شكري ومحمد شريف”؛ لأسباب فنية.

ويواصل ياسين مرعي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، بينما يخضع كريم فؤاد لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وتقام المواجهة المرتقبة أمام الترجي دون حضور جماهيري؛ تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية أمام الترجي التونسي، الذي يسعى بدوره للعبور ومواصلة مشواره في البطولة القارية.