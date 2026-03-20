الزمالك يختتم مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة أوتوهو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأساسي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادًا لمواجهة أوتوهو الكونغولي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد المران حالة من التركيز الكبير بين اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة، إلى جانب تجهيز العناصر الأساسية بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب.

وتضمن التدريب فقرات بدنية خفيفة لتفادي الإجهاد، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة، والتي شملت تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وتقسيمة فنية في ختام المران، وسط توجيهات مستمرة من الجهاز الفني.

وظهرت حالة من الحماس والروح المعنوية المرتفعة بين لاعبي الزمالك، في ظل أهمية المواجهة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يستعد الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي، بعد غد الأحد، في لقاء حاسم يترقبه جماهير الفريق؛ من أجل مواصلة المشوار في البطولة القارية.