خلع في الكتف يُبعد نادر فرج عن الإسماعيلي 3 أسابيع

أعلن النادي الإسماعيلي تعرض لاعبه نادر فرج لإصابة بخلع في مفصل الكتف الأيمن، مؤكدًا أن الجهاز الطبي نجح في التعامل السريع مع الحالة، على أن يغيب اللاعب عن صفوف الفريق لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

وعلى صعيد المنافسات، تعادل الإسماعيلي سلبيًا مع حرس الحدود في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط بدوري نايل، ليحصد كل فريق نقطة واحدة في بداية مشوارهما بالدور الحاسم.

وبهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، في ظل سعي الفريقين لتحسين موقعيهما والهروب من مناطق الخطر.



وفي سياق متصل، نجح مجلس إدارة الإسماعيلي في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب خالد النبريصي، حيث تم سداد كافة مستحقاته المالية المتأخرة، بعد تحويلها إلى حسابه الشخصي، ليغلق النادي أحد أبرز الملفات العالقة.

كما حرصت الإدارة على صرف مستحقات اللاعبين قبل المرحلة الحاسمة من الدوري، في خطوة تهدف إلى توفير حالة من الاستقرار والتركيز داخل الفريق، ودعم اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.