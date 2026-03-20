السفارة المصرية بالجزائر توفر تذاكر مجانية لجماهير المصري أمام شباب بلوزداد

أعلنت السفارة المصرية في الجزائر عن توفير تذاكر مجانية للجماهير المصرية الراغبة في حضور مباراة المصري البورسعيدي أمام شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم ومساندة الفريق المصري خلال المواجهة المرتقبة، وتسهيل حضور الجماهير لتحفيز اللاعبين في اللقاء الهام خارج الديار.



ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مصريًا، في ظل المبادرة التي تهدف إلى توفير أجواء داعمة للفريق، خاصة في المباريات القارية التي تمثل أهمية كبيرة للأندية المصرية.



ويستعد المصري البورسعيدي لخوض مواجهة صعبة أمام شباب بلوزداد، في إطار سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب القاري.