إبراهيم حسن يعلن أجندة منتخب مصر في مارس استعدادًا لكأس العالم 2026

أعلن إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، خريطة أجندة شهر مارس الجاري استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتبدأ أجندة المعسكر بانطلاق تدريبات الفراعنة يوم 22 مارس في مقر التدريب بمدينة 6 أكتوبر، قبل السفر إلى جدة يوم 25 مارس لخوض الودية الأولى ضد المنتخب السعودي.

بعد ذلك، تنطلق بعثة المنتخب إلى برشلونة بإسبانيا يوم 28 مارس، استعدادًا للقاء الودي الثاني أمام منتخب إسبانيا والمقرر إقامته يوم 31 مارس على ملاعب المدينة الكتالونية.

يأتي هذا البرنامج في إطار خطة الجهاز الفني للمنتخب للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، والاستفادة من المباريات الودية لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل المشاركة في المونديال.