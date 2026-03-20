رياضة

يورتشيتش: بيراميدز لا يحظى بالتقدير الكافي.. ولدينا غياب وحيد أمام الجيش الملكي

حمزة شعيب

تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان غدًا السبت، بعد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يزيد من صعوبة مواجهة الحسم.


وأكد يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي، أن اللقاء يحمل طابعًا صعبًا ومهمًا، مشددًا على ضرورة التعامل معه كمباراة جديدة تمامًا دون النظر لنتيجة الذهاب، مؤكدًا أن تحقيق الفوز هو السبيل الوحيد لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن الفريق يواجه ضغطًا كبيرًا في المباريات، ما يجبره على إجراء تغييرات مستمرة في التشكيل، تصل إلى 4 أو 5 لاعبين في كل مباراة، لتفادي الإجهاد، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته في قدرة لاعبيه على المنافسة في مختلف البطولات.

كما أوضح أن الفريق لا يحظى بالتقدير الكافي رغم نتائجه الإيجابية مؤخرًا، لافتًا إلى وجود ظروف وصفها بغير الطبيعية تؤثر على مسيرة الفريق.

وأكد يورتشيتش غياب وليد الكرتي عن اللقاء بسبب الإصابة، بينما أصبح باقي عناصر الفريق جاهزين للمواجهة.

وعن مستوى فيستون ماييلي، أعرب عن ثقته في إمكانيات اللاعب، مؤكدًا أنه قدم الكثير للفريق، ومتوقعًا عودته لمستواه المعهود قريبًا.

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير للجيش الملكي والكرة المغربية، مشددًا في الوقت نفسه على تمسكه بالأسلوب الهجومي وعدم تغييره وفقًا لهوية المنافس.

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
