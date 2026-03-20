بعد إلغاء الفايناليسيما .. منتخب الأرجنتين يواجه موريتانيا وديا

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن مواجهة ودية ستجمع منتخبه الأول ومنتخب موريتانيا، يوم ٢٧ مارس الجاري، بعد إلغاء نهائي كأس فايناليسما.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان: "يبدأ منتخب الأرجنتين، بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، في توديع جماهيره قبل التوجه للدفاع عن لقبه في كأس العالم".

وأضاف: "ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره موريتانيا وديًا يوم الجمعة 27 مارس، على ملعب لا بومبونيرا، ضمن فترة التوقف الدولي".

وسيتم الإعلان عن أسعار التذاكر غدًا السبت، على أن تُطرح للبيع بداية من يوم الإثنين المقبل.