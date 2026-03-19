ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لمواجهة جواتيمالا الودية قبل كأس العالم 2026

أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين عن تواجد ميسي ضمن قائمة بلاده استعدادا لمواجهة جواتيمالا الودية على ملعب لابومبونيرا يوم 31 مارس.

ويبدأ منتخب الأرجنتين محاولة الحفاظ على لقب بطولة كأس العالم التي حققها في قطر 2022 حيث يشارك في مونديال امريكا بمجموعة تضم كلا من الجزائر والأردن والنمسا.

وتشوب إحتمالات كبيرة حول إمكانية أن تكون مباراة جواتيمالا هي الأخيرة في مشوار ليونيل ميسي مع كرة القدم وسط محاولات لتأجيل القرار لبعد المونديال 2026.

قائمة الأرجنتين أمام جواتيمالا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز- جويليرمو رولي- خوان موسو

الدفاع: ناهويل مولينا- جونزالو مونتيل- كريستيان روميرو- ليوناردو باليردي- ماركوس سينسي- نيكولاس أوتاميندي- توماس بالاسيوس-نيكولاس تاليافيكيو- جابريال روخاس- ماركوس أكونيا

الوسط: ليوناردو باريديس- ماكسيمو بيروني- ألكسيس ماك أليستر- إنزو فرنانديز- فالنتين باركو- رودريجو دي باول- إزكويل بالاسيوس

الهجوم: ليونيل ميسي- جيانلوكا بريستياني- نيكولاس جونزاليس- جوليانو سيميوني- تياجو ألمادا- خوسيه لوبيز- جوليان ألفاريز- نيكولاس باز