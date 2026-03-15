كلام نهائي.. إلغاء مباراة فيناليسيما بين منتخب إسبانيا والأرجنتين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء مباراة فيناليسيما بين منتخب إسبانيا والأرجنتين بسبب عدم التوصل لاتفاق حول ملعب إقامة المباراة بعد الأحداث الجاريه في قطر.

وكان من المقرر إقامة مباراة فيناليسيما بين الارجنتين وإسبانيا في قطر خلال الفترة الحالية قبل أن تندلع الأحداث الأخيرة

وتم تقديم اقتراح لإقامة المباراة في مدريد في الموعد الأصلي مع توزيع الجماهير بالتساوي بين المنتخبين، لكن الأرجنتين رفضت المقترح.

وتقدم مقترح ثاني بإقامة النهائي من مباراتين ذهاب وإياب: الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 27 مارس، والثانية في بوينس آيرس خلال فترة توقف دولي قبل بطولتي بطولة أمم أوروبا 2028 وكوبا أمريكا 2028، لكن الأرجنتين رفضت .

وحاول يويفا إيجاد ملعب محايد في أوروبا لإقامة المباراة يوم 27 مارس أو الموعد البديل 30 مارس، إلا أن الأرجنتين رفضت هذا المقترح كذلك.

واقترحت الأرجنتين إقامة المباراة بعد كأس العالم، لكن إسبانيا لم يكن لديها مواعيد متاحة

وأعلنت الأرجنتين استعدادها للعب يوم 31 مارس، وهو موعد لم يكن مناسبًا لإسبانيا قبل أن يتم إلغاء نسخة فيناليسيما الحالية بشكل رسمي