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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجوزاء والسرطان يتصدران توقعات التألق في مونديال 2026.. ومحمد صلاح ولامين يامال الأبرز

منتخب مصر
منتخب مصر
حياة عبد العزيز

مع منافسات كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى توقعات الفلك التي تشير إلى تمتع مواليد برجي الجوزاء والسرطان بفرص كبيرة للتألق خلال البطولة، في ظل ما يتمتعون به من صفات يربطها خبراء الفلك بالأداء الرياضي والقدرة على التعامل مع الضغوط.

وقالت ندى عادل خبيرة الأبراج والفلك لموقع صدى البلد، يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أبرز لاعبي برج الجوزاء المشاركين في البطولة، إلى جانب الإنجليزي فيل فودين والفرنسي كينجسلي كومان. ويرى متابعو علم الفلك أن مواليد هذا البرج يتميزون بسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة داخل الملعب، وهي عناصر قد تلعب دورًا مهمًا خلال المباريات الكبرى.

في المقابل، يبرز الإسباني لامين يامال كأحد أبرز مواليد برج السرطان المرشحين لخطف الأضواء في المونديال، إلى جانب الأرجنتيني جوليان ألفاريز والبرازيلي فينيسيوس جونيور. وتشير التوقعات الفلكية إلى أن مواليد هذا البرج يمتلكون حدسًا قويًا وقدرة على التألق في اللحظات الحاسمة، فضلًا عن ارتباطهم العاطفي بالجماهير وزملائهم داخل الفريق.

وتابعت ندى عادل وعلى مستوى المنتخبات، تضع الترشيحات كلاً من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا في مقدمة المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما تبقى الأرجنتين والبرازيل والبرتغال ضمن أبرز القوى الساعية للتتويج، في حين تُصنف ألمانيا كأحد أبرز المرشحين للقيام بمفاجآت البطولة.

 تشهد نسخة 2026 من كأس العالم مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتكون النسخة الأكبر من حيث عدد المنتخبات والمباريات..

منتخب مصر مونديال 2026 كأس العالم توقعات كأس العالم برج الجوزاء محمد صلاح

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