الأبراج الأكثر حظا خلال الأسبوع.. مكاسب مالية وزواج وسفر ونجاحات منتظرة

كشفت خبيرة الأبراج ندى عادل عن توقعاتها للأسبوع الجاري، مؤكدة أن هناك عددًا من الأبراج ستشهد تغيرات إيجابية وفرصًا مميزة على المستويين الشخصي والمهني.

برج القوس

بحسب خبيرة الأبراج ندى عادل لـ صدى البلد، يطوي مواليد القوس صفحة قديمة كانت تستنزف طاقتهم، مع انتهاء علاقة أو موقف مرهق، ما يفتح الباب أمام بدايات أكثر راحة واستقرارًا.

برج الحوت

يعيش مواليد الحوت فترة مميزة على مستوى الاهتمام بالنفس والمظهر، مع رغبة قوية في التجديد واكتساب المزيد من الثقة والجاذبية.

برج الجوزاء

توقعات إيجابية على الصعيد المالي، مع فرص لتحقيق مكاسب أو الحصول على مكافآت وعروض جديدة، إلى جانب تحسن العلاقات الاجتماعية ودخول أشخاص مؤثرين إلى حياتهم.

برج الجدي والثور

تشير ندى عادل إلى أن مواليد الجدي والثور قد يشهدون تطورات مهمة في العلاقات العاطفية، مع فرص للارتباط الرسمي أو اتخاذ خطوات جادة نحو الزواج.

برج الميزان

يحمل الأسبوع فرصًا للسفر أو تغيير الأجواء، سواء لأسباب عملية أو شخصية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الحالة النفسية والطاقة العامة.

وتؤكد ندى عادل أن الحظ قد يفتح الأبواب أمام الكثيرين هذا الأسبوع، لكن الاستفادة من الفرص تتطلب السعي والاجتهاد واتخاذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب.