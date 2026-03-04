الغموض يسيطر على مباراة الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر

يكتنف الغموض مصير مباراة الفيناليسيما، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 27 مارس المقبل.

وتقام مباراة فايناليسيما بين حامل لقب كأس الأمم الأوربية، ضد بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن الاتحادين الإسباني والأرجنتيني يبحثان تطورات الأوضاع خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد الصراع في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضحت أن تعليق المسابقات بشكل رسمي في الدوحة، جعل استمرار إقامة المباراة في قطر أمر معلق، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد تغيير ملعب أو موعد المباراة، لكن الاحتمالات تتضاءل بسبب ازدحام جدول المباريات الودية قبل كأس العالم.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي في تواصل دائم مع نظيره الأمريكي الجنوبي لتقييم الوضع بصورة أدق، مؤكدة على عقد اجتماعًا غدًا الخميس لبحث مختلف السيناريوهات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه في حال تقرر نقل المباراة خارج قطر، سيكون هناك 3 مرشحين لاستضافة المواجهات، وهم: سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي بنيويورك، وملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، إن إقامة المباراة في المغرب يعد احتمالًا واردًا، حيث يعتبر ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط الخيار الأمثل، وهو أحد الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2030.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن وقت سابق، تعليق جميع الأنشطة والمباريات حتى إشعار آخر، بسبب تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتي اندلعت السبت الماضي.