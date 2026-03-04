قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الإفطار يوم 14 رمضان.. ردّد كلمات مستجابة قالها النبي
وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغموض يسيطر على مباراة الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر

إسبانيا والأرجنتين
إسبانيا والأرجنتين
عبدالله هشام

يكتنف الغموض مصير مباراة الفيناليسيما، والتي ستجمع بين إسبانيا والأرجنتين في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 27 مارس المقبل.

وتقام مباراة فايناليسيما بين حامل لقب كأس الأمم الأوربية، ضد بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن الاتحادين الإسباني والأرجنتيني يبحثان تطورات الأوضاع خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد الصراع في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضحت أن تعليق المسابقات بشكل رسمي في الدوحة، جعل استمرار إقامة المباراة في قطر أمر معلق، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد تغيير ملعب أو موعد المباراة، لكن الاحتمالات تتضاءل بسبب ازدحام جدول المباريات الودية قبل كأس العالم.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي في تواصل دائم مع نظيره الأمريكي الجنوبي لتقييم الوضع بصورة أدق، مؤكدة على عقد اجتماعًا غدًا الخميس لبحث مختلف السيناريوهات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه في  حال تقرر نقل المباراة خارج قطر، سيكون هناك 3 مرشحين لاستضافة المواجهات، وهم: سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي بنيويورك، وملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

واختتمت الصحيفة الإسبانية، إن إقامة المباراة في المغرب يعد احتمالًا واردًا، حيث يعتبر ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط الخيار الأمثل، وهو أحد الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2030.

يذكر أن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن وقت سابق، تعليق جميع الأنشطة والمباريات حتى إشعار آخر، بسبب تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية والتي اندلعت السبت الماضي.

الفيناليسيما إسبانيا الأرجنتين ليبرتادوريس كأس الأمم الأوربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

الأهلي

إعلامي : الأهلي طلب تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

15 سوقًا تستحوذ على 59% من صادرات الغذاء المصرية بقيمة 4 مليارات دولار

محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة استثمارية جديدة عبر منصته الإلكترونية

فرصة استثمارية

طرح فرص استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان

بالصور

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات
تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد
تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

فيديو

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد