ضربة موجعة.. إصابة نجم منتخب إسبانيا بقطع في الرباط الصليبي قبل كأس العالم

تلقى منتخب إسبانيا ضربة موجعة بتأكد غياب مهاجمه الشاب سامو أومورديون عن نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن نادي بورتو البرتغالي، إصابة لاعبه البالغ من العمر 21 عامًا بقطع في الرباط الصليبي، إثر تعرضه للإصابة خلال مواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي.

وسيخضع أومورديون لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، ما يعني غيابه لفترة طويلة وابتعاده رسميًا عن قائمة "الماتادور" في المونديال المقبل.

وكان المهاجم الإسباني قد شارك في 4 مباريات دولية مع المنتخب الأول دون أن يسجل، كما خاض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، وظهر أيضًا في أولمبياد باريس 2024.

يُذكر أن إسبانيا ستنافس في المجموعة الثامنة بالمونديال إلى جانب منتخبات السعودية وأوروجواي وكاب فيردي.