واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارته، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور عضواته وأعضائه والأمين العام، وذلك لمناقشة المقترح الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، في إطار جهوده المستمرة لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا المقترح يأتي في ضوء قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم (182) لسنة 2023، بما يعكس الأدوار والاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويسهم في تحقيق التكامل بين قطاعات العمل المختلفة داخله. وأكدت أن الهيكل التنظيمي المقترح يستهدف توضيح خطوط الاختصاص والمسؤوليات، وتحسين آليات التنسيق، ورفع كفاءة سير العمل، بما يدعم قدرة المجلس على الاضطلاع بدوره الوطني وفق رؤية مؤسسية حديثة، مشيرةً إلى استكمال الإجراءات اللازمة بشأنه تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة.

وأشارت السنباطي إلى أن المجلس استعرض جهوده المبذولة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي، خلال أولى جلسات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في إطار عرض رؤية المجلس بشأن تطوير تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. وأكدت أن المجلس يعمل وفق نهج شامل يجمع بين التوعية المجتمعية، والدعم النفسي، والتعاون المؤسسي، والتدخل التشريعي، بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية المتطورة.

كما أعلنت رئيسة المجلس عن بدء تنفيذ حملة "واعي وغالي" داخل المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف توعية الأطفال وأسرهم والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت والألعاب الإلكترونية. وأكدت استمرار جهود التوعية من خلال نشر رسائل الحملة عبر المنصات الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، فضلًا عن الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال في مصر.

واستعرض الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار المجلس للحوكمة، الهيكل التنظيمي المقترح بالتفصيل، حيث شهد الاجتماع مناقشات موسعة أسهمت في إثراء المقترح وتبادل الرؤى حول آليات تطبيقه، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في الأداء المؤسسي، ويدعم تنظيم العمل داخل المجلس وفقًا للاختصاصات المحددة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية أن يسهم الهيكل التنظيمي الجديد في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على البرامج والسياسات التي ينفذها المجلس.

كما شهد الاجتماع استعراض مقترح الموازنة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة للعام المالي 2026–2027، حيث تمت مناقشة بنودها الرئيسية في ضوء أولويات عمل المجلس وخططه الاستراتيجية، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد، وبما يتسق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي ختام الاجتماع، توجهت الدكتورة سحر السنباطي بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة، تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.