قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في ذكرى وفاته.. محطات فنية صنعت نجومية علاء ولي الدين |فيديو

علاء ولي الدين
علاء ولي الدين
البهى عمرو

أكد محمد شوقي، المؤرخ الفني، أن الفنان الراحل علاء ولي الدين سيظل واحدًا من أكثر نجوم الكوميديا قربًا إلى قلوب المصريين، مشيرًا إلى أن سر حب الجمهور له كان يتمثل في ملامحه البسيطة وخفة ظله التي تصل سريعًا دون تكلف.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن علاء ولي الدين لم يكن نجمًا ظهر فجأة، بل بدأ مشواره الفني منذ الثمانينيات في أدوار صغيرة بالسينما والتليفزيون، وشارك في العديد من الأعمال إلى جانب كبار النجوم، ما منحه خبرة تراكمية ظهرت لاحقًا في أدواره الكوميدية المميزة.

علاء ولي الدين

وأضاف أن نجوميته الحقيقية انفجرت في نهاية التسعينيات من خلال أفلام مثل «عبود على الحدود» و«الناظر» و«ابن عز»، وهي أعمال جعلته نجم شباك وأحد أبرز وجوه الكوميديا في جيله، رغم أن عدد بطولاته المطلقة كان محدودًا مقارنة بحجم حضوره الفني.

وأشار إلى أن العديد من رموز الفن أشادوا بموهبته، ومن بينهم عادل إمام، الذي اعتبره من أبرز أبناء جيله من حيث الحضور والكاريزما، لافتًا إلى أن رصيده الفني اقترب من 100 عمل متنوع بين السينما والمسرح والتليفزيون.

علاء ولي الدين فن الراحل علاء ولي الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

الزمالك يرفض عرض إماراتي لضم شيكوبانزا وينتظر الدوري الليبي

ياسر ابراهيم وزوجته

زوجة ياسر إبراهيم تهنئه بعيد ميلاده

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد