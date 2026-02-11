قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
بث مباشر.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين
بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
أسماء عبد الحفيظ

الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها الكبار والصغار، ويتميز بمذاقه الغني ورائحته الشهية التي تفتح الشهية فور خروجه من الفرن.

ورغم أن الكثير يفضل شراءه من المحلات، إلا أن تحضيره في المنزل أصبح أسهل وأسرع مما تتخيلين، حيث يمكنك إعداد حواوشي شهي في أقل من 30 دقيقة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، للشيف جوجو عثمان.

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة ومضمونة بطعم يشبه حواوشي المطاعم، إليك الطريقة الكاملة.

مكونات الحواوشي السريع

  • نصف كيلو لحم مفروم متوسط الدسم
  • 4 أرغفة عيش بلدي
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • ثمرة فلفل أخضر مفرومة
  • ثمرة طماطم صغيرة مفرومة اختياري
  • ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة
  • رشة قرفة خفيفة
  • ملعقتان زيت أو سمن لدهن الخبز

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
  • في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم، ثم أضيفي البصل والفلفل والطماطم.
    بعد ذلك أضيفي الملح والتوابل واخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج النكهات.
  • يفضل ترك الخليط لمدة خمس دقائق فقط حتى تتشرب اللحمة طعم التوابل.
  •  قومي بفتح رغيف العيش البلدي بحرص دون فصله تمامًا، بحيث يصبح مثل الجيب.
    ضعي كمية مناسبة من الحشوة داخل الرغيف، ووزعيها بشكل متساوٍ حتى يصل اللحم لكل أطراف الرغيف.
  •  ادهني سطح الأرغفة بطبقة خفيفة من الزيت أو السمن حتى تحصلي على لون ذهبي وقشرة مقرمشة.
  • سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم ضعي الحواوشي داخل صينية.
  • يُترك في الفرن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة مع تقليبه في منتصف الوقت لضمان التسوية من الجانبين.

سر نجاح طريقة عمل الحواوشي السريع

هناك عدة أسرار بسيطة تجعل النتيجة مثل المحلات:

 استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون معتدلة
 فرم البصل ناعم جدًا حتى لا يترك ماء داخل العيش
 تسخين الفرن مسبقًا قبل إدخال الحواوشي
 توزيع الحشوة بشكل متساوٍ داخل الرغيف
 عدم زيادة كمية اللحم حتى ينضج جيدًا

طريقة عمل الحواوشي في الطاسة لنتيجة أسرع

  • إذا لم يتوفر فرن، يمكن تسوية الحواوشي في طاسة ساخنة على نار متوسطة.
  • ضعي الرغيف في الطاسة واضغطي عليه قليلًا، ثم اتركيه حوالي 7 دقائق لكل جانب حتى ينضج اللحم ويحمر العيش.
  • هذه الطريقة تمنحك حواوشي سريع التحضير بطعم شهي.

أفضل طرق تقديم الحواوشي

يقدم الحواوشي ساخنًا مع:

  • سلطة الطحينة
  • مخلل الخيار أو الليمون
  • سلطة خضراء
  • بطاطس مقلية

هذه الإضافات تعزز الطعم وتجعل الوجبة متكاملة.

القيمة الغذائية للحواوشي

  • يحتوي الحواوشي على البروتين من اللحم، لكنه غني بالسعرات الحرارية بسبب الخبز والدهون، لذلك يفضل تناوله باعتدال خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.
  • الحواوشي لم يعد يحتاج إلى وقت طويل أو مجهود كبير، فبخطوات بسيطة يمكنك تحضيره في المنزل خلال نصف ساعة فقط والحصول على مذاق شهي ينافس أشهر المطاعم.
الحواوشي طريقة عمل الحواوشي طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط المحلات مكونات الحواوشي طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة طريقة عمل الحواوشي في الطاسة طريقة عمل الحواوشي في الطاسة لنتيجة أسرع أفضل طرق تقديم الحواوشي القيمة الغذائية للحواوشي في أقل من 30 دقيقة حواوشي المطاعم نصف كيلو لحم مفروم

