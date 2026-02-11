طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية التي يعشقها الكبار والصغار، ويتميز بمذاقه الغني ورائحته الشهية التي تفتح الشهية فور خروجه من الفرن.

ورغم أن الكثير يفضل شراءه من المحلات، إلا أن تحضيره في المنزل أصبح أسهل وأسرع مما تتخيلين، حيث يمكنك إعداد حواوشي شهي في أقل من 30 دقيقة وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، للشيف جوجو عثمان.

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة ومضمونة بطعم يشبه حواوشي المطاعم، إليك الطريقة الكاملة.

مكونات الحواوشي السريع

نصف كيلو لحم مفروم متوسط الدسم

4 أرغفة عيش بلدي

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

ثمرة فلفل أخضر مفرومة

ثمرة طماطم صغيرة مفرومة اختياري

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة خفيفة

ملعقتان زيت أو سمن لدهن الخبز

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة

في وعاء عميق، ضعي اللحم المفروم، ثم أضيفي البصل والفلفل والطماطم.

بعد ذلك أضيفي الملح والتوابل واخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج النكهات.

يفضل ترك الخليط لمدة خمس دقائق فقط حتى تتشرب اللحمة طعم التوابل.

قومي بفتح رغيف العيش البلدي بحرص دون فصله تمامًا، بحيث يصبح مثل الجيب.

ضعي كمية مناسبة من الحشوة داخل الرغيف، ووزعيها بشكل متساوٍ حتى يصل اللحم لكل أطراف الرغيف.

ادهني سطح الأرغفة بطبقة خفيفة من الزيت أو السمن حتى تحصلي على لون ذهبي وقشرة مقرمشة.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية، ثم ضعي الحواوشي داخل صينية.

يُترك في الفرن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة مع تقليبه في منتصف الوقت لضمان التسوية من الجانبين.

سر نجاح طريقة عمل الحواوشي السريع

هناك عدة أسرار بسيطة تجعل النتيجة مثل المحلات:

استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون معتدلة

فرم البصل ناعم جدًا حتى لا يترك ماء داخل العيش

تسخين الفرن مسبقًا قبل إدخال الحواوشي

توزيع الحشوة بشكل متساوٍ داخل الرغيف

عدم زيادة كمية اللحم حتى ينضج جيدًا

طريقة عمل الحواوشي في الطاسة لنتيجة أسرع

إذا لم يتوفر فرن، يمكن تسوية الحواوشي في طاسة ساخنة على نار متوسطة.

ضعي الرغيف في الطاسة واضغطي عليه قليلًا، ثم اتركيه حوالي 7 دقائق لكل جانب حتى ينضج اللحم ويحمر العيش.

هذه الطريقة تمنحك حواوشي سريع التحضير بطعم شهي.

أفضل طرق تقديم الحواوشي

يقدم الحواوشي ساخنًا مع:

سلطة الطحينة

مخلل الخيار أو الليمون

سلطة خضراء

بطاطس مقلية

هذه الإضافات تعزز الطعم وتجعل الوجبة متكاملة.

