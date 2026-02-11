قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير.. وخصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة

مرتبات
مرتبات
معتز الخصوصي

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير رسميا تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ما زاد من اهتمام الموظفين بمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالمواعيد وأماكن الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
 

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يبدأ اعتبارا من يوم 22 فبراير، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. 

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت بداية من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية وفقا للمنظومة المالية المعمول بها.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026
 

أتاحت وزارة المالية عدة منافذ لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم دون تكدس.

تصرف المرتبات من خلال فروع البنوك المختلفة.

كما يمكن صرف المرتبات عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
وتتاح المرتبات أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية.

وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

خصم 50% من الأجر المكمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

