ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني

اعتدي ولي أمر علي طالب بالضرب أمام مدرسة ابتدائي بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، مما أدي إلي إصابته بحالة هلع.

وقالت والد الطالب مصطف، إنها فوجئت بنجلها الصغير عائد من مدرسته ووجهه أحمر وعليه علامات ضرب ويؤكد تعدي والد زميلة له في المدرسة بالضرب علي وجهه أمام المدرسة.

وأكدت الأم أنها لم تتمالك اعصابها وقررت الحصول علي حق نجلها وقامت بتفريغ الكاميرات للتأكد من الواقعة وتبين أن والد الطفلة تعدي علي نجلها امام المدرسة بالضرب بعد قيام اصدقاءه بشل حركته وقام والد الطفلة بضربه أمام المارة دون تدخل أحد.

وتابعت قائلة: “سألت ابني إيه السبب قالي صاحبي بيقول تعالى نضرب جودي قولتله لا انا مش بضرب بنات فصاحبه خبط بالبنات بالكتاب ولما بتقول مين ضربني قال مصطفى اللي ضربك”.

وأوضحت أن والد الطفلة تربص له عند خروجه من المدرسة وتعدي عليه بالضرب والشتائم وأصاب نجلها بالرعب.

وأكدت أنها حررت محضرا بذلك وتقرير طبي بإصابة نجلها للحصول علي حق نجلها.

وأضافت أنه تم القبض علي والد الطفلة وانها لن تتخلي عن حق نجلها الصغير صاحب الـ 10 سنوات.