ميسي يرفع القيمة إلى 1.45 مليار دولار.. إنتر ميامي يتحول من مشروع طموح إلى إمبراطورية تجارية تتصدر الدوري الأمريكي

لم يعد تأثير ليونيل ميسي في الملاعب يقاس بالأهداف والتمريرات الحاسمة فقط بل بالأرقام الاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة كرة القدم في أي مكان يحط فيه الرحال وهذا ما حدث حرفياً مع إنتر ميامي الذي تحول خلال عامين ونصف فقط من نادٍ حديث العهد بالبطولات إلى العلامة التجارية الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

تقرير حديث صادر عن منصة «سبورتيكو» ونقلته شبكة «إس بي إن» الإنجليزية كشف أن إنتر ميامي بات للمرة الأولى النادي الأعلى تقييماً في المسابقة بقيمة بلغت 1.45 مليار دولار متفوقاً بفارق ضئيل على لوس أنجلوس إف سي الذي بلغت قيمته 1.4 مليار دولار وقفزة تعكس ليس فقط نجاحاً رياضياً بل طفرة اقتصادية مدروسة ارتبطت بشكل مباشر بوصول الأسطورة الأرجنتينية إلى فلوريدا.

من صفقة مجانية إلى مكسب بالمليارات

عندما انضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بدا الأمر في ظاهره صفقة رياضية كبيرة لكنها سرعان ما تحولت إلى نقطة تحول تاريخية للنادي والدوري بأكمله.

خلال فترة قصيرة حصد الفريق أربعة ألقاب متنوعة كان آخرها لقب الدوري الأمريكي في ديسمبر 2025 وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي وهذه النجاحات الرياضية منحت المشروع مصداقية فنية لكنها في الوقت ذاته أشعلت محركات الاستثمار والرعاية والتسويق.

وارتفعت القيمة السوقية للنادي بنسبة 22% مقارنة بعام 2025 وهي أعلى نسبة نمو بين أندية القمة ليزيح لوس أنجلوس إف سي من الصدارة بعد أربع سنوات متتالية احتفظ خلالها الأخير بالمركز الأول رغم نموه بنسبة 9%.

ميامي تتصدر

اللافت أن المنافسة على القمة اقتصادية بقدر ما هي رياضية فالفارق بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس إف سي لا يتجاوز 50 مليون دولار ما يعكس شراسة الصراع بين قطبي الشرق والغرب في MLS.

وجاء لوس أنجلوس جالاكسي ثالثاً بقيمة 1.17 مليار دولار يليه أتالانتا يونايتد (1.14 مليار دولار) ثم نيويورك سيتي إف سي (1.12 مليار دولار) هذه الأندية الخمسة فقط من بين 30 نادياً تجاوزت حاجز المليار دولار في مؤشر على اتساع الفجوة الاقتصادية داخل المسابقة.

وبحسب التقرير يبلغ متوسط قيمة أندية الدوري الأمريكي نحو 767 مليون دولار بزيادة 6% عن العام الماضي بينما لم تحقق الأندية الأقل قيمة سوى نمو متوسطه 2% بل إن ثلاثة أندية هي فانكوفر مونتريال وسان خوسيه سجلت تراجعاً ملحوظاً في تقييمها.

ملاعب جديدة واستثمارات بعيدة المدى

لا يرتبط صعود إنتر ميامي بميسي فقط رغم أن تأثيره كان المحرك الأساسي. فالنادي يستعد لافتتاح ملعبه الجديد خلال 2026 ما يعزز من عوائده التجارية وحقوق الضيافة والإعلانات.

الأمر ذاته ينطبق على نيويورك سيتي إف سي الذي ينتظر افتتاح ملعبه في 2027 وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع قيمته بنسبة 12%.

هذه الاستثمارات تؤكد أن أندية MLS لم تعد تعتمد فقط على بيع التذاكر أو حقوق البث التقليدية بل تبني نموذجاً اقتصادياً متكاملاً قائمًا على البنية التحتية الحديثة والرعايات العالمية واستقطاب النجوم.

الدوري الأمريكي

القيمة الإجمالية لأندية الدوري الأمريكي وصلت إلى 23 مليار دولار بزيادة 39% مقارنة بأول تقييم أجرته «سبورتيكو» عام 2021 وأرقام تعكس نمواً متسارعاً يجعل MLS أحد أسرع الدوريات نمواً من الناحية التجارية عالمياً.

لكن رغم ذلك لا تزال المسابقة بعيدة عن أرقام الدوريات الكبرى في الرياضات الأمريكية الأخرى فعند مقارنة الأندية عبر خمس بطولات كبرى في الولايات المتحدة جاء إنتر ميامي في المركز 116 من أصل 154 نادياً.

ويتربع فريق دالاس كاوبويز (كرة القدم الأمريكية) على القمة بقيمة 12.8 مليار دولار يليه غولدن ستايت ووريرز (كرة السلة) بـ11.33 مليار دولار ثم لوس أنجلوس رامز بـ10.43 مليار دولار. الفارق لا يزال كبيراً لكنه لا يلغي حقيقة أن كرة القدم تسير بخطى ثابتة نحو تضييق الهوة.

بيكهام وميسي.. شراكة صنعت الفارق

لا يمكن الحديث عن قصة صعود إنتر ميامي دون الإشارة إلى دور ديفيد بيكهام أحد ملاك النادي والنجم الإنجليزي السابق كان صاحب رؤية طويلة الأمد تقوم على تحويل ميامي إلى وجهة كروية عالمية.

وصول ميسي لم يكن مجرد صفقة بل كان تتويجاً لهذه الرؤية. الحضور الجماهيري تضاعف عقود الرعاية ارتفعت مبيعات القمصان حققت أرقاماً قياسية وأصبح النادي محور اهتمام إعلامي عالمي.

تأثير ميسي امتد إلى خارج حدود الملعب إذ ساهم في زيادة نسب مشاهدة مباريات MLS عالمياً ورفع قيمة حقوق البث وأعاد تسليط الضوء على الدوري كوجهة جاذبة للنجوم.

2026.. موسم جديد واختبار للقمة

من المقرر أن ينطلق موسم 2026 في 21 فبراير بمواجهة مرتقبة تجمع لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في افتتاح الجولة و مباراة تحمل طابعاً تنافسياً مضاعفاً ليس فقط على مستوى النقاط بل على مستوى الصدارة الاقتصادية أيضاً.