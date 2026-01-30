قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شبيه ميسي وعمره 15 عاما.. آرسنال يحافظ على موهبته الجديدة

وقع ماكس داومان - الذي أصبح أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعمر 15 عامًا - عقدًا مبدئيًا مع آرسنال يضمن له عقدًا احترافيًا عند بلوغه 17 عامًا.

وأعلن نادي آرسنال عن الصفقة اليوم الجمعة، وبدا أن المدرب ميكيل أرتيتا يُقارن داومان بليونيل ميسي عندما سُئل عما إذا كان قد رأى لاعبًا شابًا بهذه الموهبة والعقلية القوية.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس": "ما فعله معنا في سن 15 عامًا، لم أرَ مثله من قبل، رأيته فقط مع لاعب كان يلعب في برشلونة، ولكن حتى هذا لم يحدث، يتمتع داومان بكاريزما وشخصية مميزة، لا يتأثر بالضغوط، سواءً كان ذلك بسبب الموقف أو الملعب أو الخصم. هذه ميزة عظيمة".

وكان أرتيتا في برشلونة عندما كان ميسي يشق طريقه في صفوف الفريق، مع أن النجم الأرجنتيني لم يشارك في أول مباراة رسمية له مع الفريق الإسباني إلا في سن السابعة عشرة.

وكان داومان يبلغ من العمر 15 عامًا و208 أيام عندما شارك كبديل في فوز آرسنال 3-0 على سلافيا براج في نوفمبر، فيما لم يسبق لأي لاعب في الخامسة عشرة من عمره أن لعب في دوري أبطال أوروبا.

وفي أغسطس، أصبح ثاني أصغر لاعب - بعد زميله في آرسنال إيثان نوانيري - يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعدّ كل من بوكايو ساكا ومايلز لويس-سكيلي، لاعبا المنتخب الإنجليزي، من بين اللاعبين الآخرين الذين تخرجوا من أكاديمية آرسنال في السنوات الأخيرة.

وقال داومان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "لقد قضيت حياتي كلها في هذا النادي، لذا فهذا يعني لي الكثير، هناك مسار واضح هنا، واللاعبون الذين تخرجوا من أكاديميتنا، مثل بوكايو ومايلز وإيثان، جميعهم مصدر إلهام لي".

واختتم: "من الرائع أن يكون لديّ قدوة قريبة مرّت بنفس تجربتي، أنا الآن متحمس للغاية لمواصلة العمل الجاد على تطوير مهاراتي".

داومان، الذي لا يزال يدرس، هو لاعب وسط مهاجم أعسر، انضم إلى أرسنال في سن الخامسة في مايو 2015، وخاض أول مباراة له مع فريق آرسنال تحت 18 عامًا في سن 13، إذ كان عمره 14 عامًا فقط عندما طلب منه أرتيتا التدرب مع الفريق الأول.

