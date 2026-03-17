لا يظهرون وقت الخسارة.. شلتوت ينتقد تدخل مجلس الزمالك بعد الانتصارات

انتقد الناقد الرياضي عصام شلتوت أداء مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب ظهورهم بعد الانتصارات للاحتفاء بأنفسهم، بينما يبتعدون عن الفريق في أوقات الخسارة.

وشدد شلتوت على أن الأمور يجب أن تُترك للفريق الفني واللاعبين والجمهور لدعم الفريق دون تدخلات خارجية قد تضغط على اللاعبين.



تركيز الفريق على الأداء الفني



وأضاف شلتوت، خلال حديثه في برنامج البصمة مع تامر عبد المنعم، أن الزمالك لعب أمام أوتوهو بأقصى طاقة لاعبيه، وأن المدير الفني معتمد جمال اعتمد على الفريق دون وضع ضغوط زائدة على اللاعبين. وأوضح أن الإدارة الفنية تحرص على منح اللاعبين مساحة للعمل بحرية، بما يضمن استغلال إمكانياتهم على أكمل وجه.



التدخل الإداري بعد الانتصارات

وأشار شلتوت إلى أنه عندما تظهر بعض العثرات الفنية في الدوري، يلاحظ الجمهور فورًا تدخل المجلس بعد أي فوز ليظهروا بمظهر الإنجاز، قائلاً: “المفروض أن يتركوا الفريق بالكامل دون ضغط”. وأضاف أن اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم مدعومين بتشجيع الجمهور العظيم الذي يقدّر الأداء الجميل والنتائج، حتى في أوقات الصعوبات.

دور الجمهور والدعم الحقيقي



وشدد شلتوت على أن الدعم الحقيقي يأتي من الجمهور، ومن الرجل الذي توظفه الإدارة الفنية، “معتمد جمال”، ومن اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم. أما المجلس، فلا ينبغي أن يظهر بعد المباراة ليقول “شوفنا عملنا إيه؟”، خاصة في الأوقات الصعبة، حيث لم يكن لهم أي دور يُذكر. وخلص شلتوت إلى أن الفريق بحاجة إلى تركيز كامل من الإدارة الفنية واللاعبين والجمهور، بعيدًا عن التدخلات التي قد تؤثر على الأداء أو الضغط النفسي على اللاعبين.



