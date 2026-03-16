رياضة

القضية 12.. الزمالك في قبضة الفيفا

حمزة شعيب

يواجه نادي الزمالك سلسلة من القضايا المالية داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نتيجة مستحقات متأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين وأندية خارجية، وهو ما تسبب في تكرار قرارات إيقاف القيد خلال الفترة الأخيرة.

وتضم قائمة القضايا عدداً من المطالبات المالية التي صدرت فيها أحكام أو ما زالت قيد المتابعة لدى الاتحاد الدولي، حيث يطالب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالحصول على مستحقات مالية تُقدر بنحو 120 ألف دولار، بالإضافة إلى ثلاث قضايا تخص أعضاء جهازه المعاون بإجمالي 60 ألف دولار.

كما يطالب المدرب السويسري السابق كريستيان جروس بالحصول على مستحقات مالية تبلغ 133 ألف دولار، في حين حصل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي على حكم يقضي بأحقيته في 505 آلاف دولار من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

ولا تقتصر القضايا على اللاعبين والمدربين فقط، إذ يواجه الزمالك مطالبات مالية من عدة أندية أوروبية بسبب صفقات انتقال سابقة، حيث يطالب نادي إستريلا البرتغالي بالحصول على 200 ألف يورو، بينما يطالب نادي شارلروا البلجيكي بمبلغ 170 ألف يورو.

كما يطالب نادي أوليكساندريا الأوكراني بمستحقات مالية تبلغ 800 ألف دولار، إضافة إلى قضية أخرى تتعلق باللاعب صلاح مصدق بقيمة 250 ألف دولار.

وتعد قضية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من أكبر الملفات المالية التي يواجهها الزمالك، حيث يطالب اللاعب بالحصول على مليون و600 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة.

وفي ظل هذه القضايا المتراكمة، تسعى إدارة الزمالك إلى تسوية الملفات المالية العالقة خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال سداد المستحقات أو التوصل إلى تسويات مع الأطراف المعنية، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات أمام الفريق في فترات الانتقالات القادمة.

سيارة هواوي
