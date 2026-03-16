الودية الثانية.. إعلان تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام تنزانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، التشكيل الأساسي للفريق، في مواجهة تنزانيا الودية الثانية، والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه المباراة، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب على النحو التالي:

مالك عمرو، عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، محمد جمال، أحمد بشير، براء محمود، سيف كريم، دانيال تامر، عاصم فتحي، خالد مختار.

البروفة الأخيرة قبل التصفيات وتعد هذه المباراة الودية بمثابة الاختبار الأخير والبروفة النهائية للفراعنة الصغار قبل السفر إلى ليبيا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تنطلق منافساتها رسميًا في 24 مارس الجاري.

وكان المنتخب المصري للناشئين قد تعادل سلبيًا مع منتخب تنزانيا في المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي، حيث يسعى الجهاز الفني خلال المواجهة الثانية إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأول، والوقوف على أفضل العناصر قبل انطلاق التصفيات الرسمية.