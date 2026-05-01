وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 1 مايو 2026
جيش الاحتلال: دمرنا مقار قيادة ومبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي
قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة
ناقد: قمة الأهلي والزمالك تعيد رسم خريطة الدوري المصري بالكامل
وزير الصناعة: إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من الكهرباء بالطاقة الشمسية
مصرع شابين في تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية
القمة 132.. إرشادات لقاء الزمالك والأهلي وأبواب دخول الجماهير
الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام
إعلام أمريكي: تكلفة الحرب ضد إيران بلغت 50 مليار دولار
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
أزهري: العمل عبادة والله خلقنا لنعمر في هذه الأرض

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي
البهى عمرو

أكد الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله خلقنا لنعمر في هذه الأرض، وأن الخير يخرج من الأرض بيد المواطن، وأن جميع الآيات بالقرآن الكريم ربط الإيمان بالعمل.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن العمل هو أساس من أساسيات الإيمان، وأن العمل من العبادات، وأن الله أمرنا بتعمير الأرض.

ولفت إلى أن العمل هو أساس الحياة التي تبنى عليه الحياة والحضارات، وأن كل شخص عليه أن يحول العمل لـ عبادة، وأن الشخص أو العامل في أثناء خروجه من بيته يذهب ويعمل بنية العمل وبنية العباد.

وأشار إلى أنه مرَّ على النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- رجلٌ، فرأى أصحابُ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن جَلَدِهِ ونشاطِهِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: إنْ كان خَرج يسعى على ولدِهِ صِغارًا فهو في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خَرجَ يَسْعَى على أَبَوينِ شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ، وإن كان يَسْعَى على نفسِهِ يُعِفُّهَا فهو في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خَرَجَ رِياءً ومُفاخَرةً، فهو في سبيلِ الشيطانِ».

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله قال إن كل عمل صالح يكون في سبيل الله، وأن كل شخص يعمل ورقبه هو الله، وأن الله قال:" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

