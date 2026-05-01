أزهري: العمل عبادة والله خلقنا لنعمر في هذه الأرض

أكد الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله خلقنا لنعمر في هذه الأرض، وأن الخير يخرج من الأرض بيد المواطن، وأن جميع الآيات بالقرآن الكريم ربط الإيمان بالعمل.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن العمل هو أساس من أساسيات الإيمان، وأن العمل من العبادات، وأن الله أمرنا بتعمير الأرض.

ولفت إلى أن العمل هو أساس الحياة التي تبنى عليه الحياة والحضارات، وأن كل شخص عليه أن يحول العمل لـ عبادة، وأن الشخص أو العامل في أثناء خروجه من بيته يذهب ويعمل بنية العمل وبنية العباد.

وأشار إلى أنه مرَّ على النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- رجلٌ، فرأى أصحابُ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِن جَلَدِهِ ونشاطِهِ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: إنْ كان خَرج يسعى على ولدِهِ صِغارًا فهو في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خَرجَ يَسْعَى على أَبَوينِ شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ، وإن كان يَسْعَى على نفسِهِ يُعِفُّهَا فهو في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خَرَجَ رِياءً ومُفاخَرةً، فهو في سبيلِ الشيطانِ».

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله قال إن كل عمل صالح يكون في سبيل الله، وأن كل شخص يعمل ورقبه هو الله، وأن الله قال:" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".