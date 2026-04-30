قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتيه في جريمة تضرب سوهاج
ليه بتهاجم نظام الطيبات بعد وفاة ضياء العوضي .. جمال شعبان يرد
رياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة
فيفا : إيران تشارك في كأس العالم .. وكرة القدم توحد الشعوب
ترامب : الحصار ضد إيران هائل .. واقتصادهم ينهار
غلق كلي 10 أيام لـ طريق مصر أسوان الزراعي الغربي | اِعرف التحويلات المرورية
3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بوصلة .. حملة لطلاب إعلام الأزهر لتأهيل الشباب لسوق العمل

محمد شحتة

أطلق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، حملة توعوية بعنوان «بوصلة»، بهدف مساعدة الشباب على الاستعداد لسوق العمل من خلال تنمية المهارات العملية والشخصية، وعدم الاكتفاء بالشهادة الجامعية فقط.

وتأتي الحملة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، والتي جعلت الحصول على وظيفة يعتمد بدرجة كبيرة على امتلاك المهارات والخبرات العملية، إلى جانب المؤهل الأكاديمي.

وتسعى «بوصلة» إلى معالجة حالة التشتت التي يعاني منها كثير من الطلاب والخريجين عند تحديد مسارهم المهني، خاصة مع زيادة المنافسة وتطور متطلبات الوظائف المختلفة، حيث تؤكد الحملة أن النجاح المهني لم يعد مرتبطًا بالتخصص الدراسي وحده، بل يتطلب أيضًا مهارات مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعال، والعمل الجماعي، والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المتغيرة.

ويضم فريق عمل الحملة مجموعة من طلاب القسم، هم: إبراهيم محمد إبراهيم فتيان، أحمد سامي محمد سيد أحمد، أحمد مبروك محمد طلبة، إسماعيل صبري إسماعيل عبدالقادر، بلال أحمد رجب محمد، عبدالغفار محمد عبدالغفار أبو العنين، عزالدين فرج عبدالتواب رجب، عمار أشرف سيد إبراهيم، يوسف سامي محمد قرني، وإمام ناصر موسى، الطالب الوافد من نيجيريا.

ويشرف على المشروع الدكتور ضياء حمدين، عضو هيئة التدريس بالقسم، تحت إشراف عام من الدكتور محمد فؤاد، المشرف العام على مشروعات التخرج، والدكتور محمد حسني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

وتركز الحملة على إبراز الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، في ظل معاناة عدد كبير من الشباب من صعوبة الحصول على فرص مناسبة بسبب ضعف المهارات التطبيقية، رغم امتلاكهم مؤهلات علمية.

كما تهدف «بوصلة» إلى تشجيع الطلاب على استثمار سنوات الدراسة في تطوير مجموعة من المهارات الأساسية، مثل مهارات التواصل والعرض، وإدارة الوقت، وتنظيم الأولويات، والتعلم الذاتي، إضافة إلى التعرف على أساسيات العمل الحر وريادة الأعمال، واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة.

وتعتمد الحملة على استضافة متخصصين وخبراء من مجالات متنوعة لتقديم محتوى عملي يوضح طبيعة سوق العمل والتحديات التي تواجه الشباب بعد التخرج، إلى جانب تقديم نصائح تساعدهم على الاستعداد المبكر للحياة المهنية.

وتسعى «بوصلة» كذلك إلى مساعدة الشباب على اكتشاف ميولهم المهنية واختيار المسارات المناسبة لقدراتهم، بما يساهم في تقليل حالة الارتباك المهني، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مستقبلهم.

وأكد القائمون على الحملة أن بناء جيل قادر على المنافسة يتطلب الاهتمام بتنمية المهارات العملية بالتوازي مع التعليم الأكاديمي، مع ترسيخ مفهوم التعلم المستمر باعتباره عنصرًا أساسيًا في النجاح المهني.

وتأتي حملة «بوصلة» في إطار الجهود التوعوية التي تستهدف إعداد الشباب لسوق عمل سريع التغير، أصبحت فيه المهارات العملية والمرونة من أهم عوامل النجاح والتوظيف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

بالصور

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

ألين أرفليان
ألين أرفليان
ألين أرفليان

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد