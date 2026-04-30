رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن حزمة من القرارات التطويرية الكبرى التي ستشهدها الجامعة خلال العام الدراسي المقبل، مؤكداً أن مؤسسة الأزهر التعليمية تمضي بخطوات ثابتة نحو تحديث منظومتها الأكاديمية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ومتطلبات الثورة التكنولوجية الحديثة.

وأوضح رئيس الجامعة أن العام المقبل سيشهد افتتاح كليتين جديدتين تمثلان إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي في الأزهر، وهما كلية الآثار والتراث الإسلامي، وكلية علوم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور الجامعة في الحفاظ على الهوية التراثية لمصر والعالم الإسلامي، وفي الوقت ذاته مواكبة القفزات التقنية المتسارعة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور سلامة داود عن إطلاق 50 برنامجاً تعليمياً جديداً في مختلف الكليات، جرى تصميمها بعناية فائقة لتناسب المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل المحلي والدولي، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الخريجين بالمهارات الجدارية والعملية التي تضمن لهم التنافسية في الوظائف المستقبلية، والربط الحقيقي بين الدراسة الأكاديمية والواقع التطبيقي.

وشدد رئيس جامعة الأزهر على أن الجامعة تضع نصب أعينها تطوير المناهج وفتح تخصصات بينية وجديدة تخدم المجتمع وتساهم في بناء الإنسان، مع الالتزام الكامل بالثوابت الأزهرية العريقة، مؤكداً أن التوسع في الكليات التكنولوجية والبرامج المهنية يعكس مرونة الجامعة وقدرتها على استيعاب تطلعات الشباب المصري وتوجيه طاقتهم نحو التخصصات التي يحتاجها الوطن في مسيرته نحو البناء والجمهورية الجديدة.



امتحانات التصفية لطلاب فرق النقل

ناقش مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إمكانية عقد امتحان تصفية لطلاب فرق النقل أسوة بما هو معمول به لطلاب الفرقة النهائية، بحيث يمتحن الطالب المواد التي ير سب فيها في شهر سبتمبر بحد أقصى خمس مواد، وتم رفع الأمر للمجلس الأعلى للأزهر لدراسته.

اجتماع مجلس جامعة الأزهر

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الأزهر اليوم وما صدر عنه بشأن قرار تطبيق السامر كورس والذي ينتظره الآلاف من طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

لا وجود لنظام السامر كورس

وقال محمود صديق، في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه لا وجود لتطبيق نظام السامر كورس، لأنه متعلق بنظام الساعات المعتمدة وهو غير موجود في الكليات الشرعية والعربية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر إتاحة دخول الطالب في امتحان التصفية في الأجازة الصيفية بعدد 5 مواد، وسيتم التطبيق في امتحانات التصفية سبتمبر المقبل.

وذكر نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الطالب من حقه الدخول في امتحان التصفية لعدد مادتين، وما زاد عن المادتين فسيكون متاح له الدخول فيها خلال امتحان التصفية برسوم على كل مادة حتى 5 مواد.