وكيل الأزهر يشارك باحتفالية «أبطال الحياة» لتكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم من طلاب الجامعة

شارك فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، في احتفالية «أبطال الحياة» التي نظمها مكتب رعاية الشباب بجامعة الأزهر بالتعاون مع منطقة التجنيد بالقوات المسلحة، والتي تضمنت تكريم وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم من طلاب جامعة الأزهر، بحضور فضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس الجامعة، وفضيلة أ.د.أحمد الشرقاوي، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف والقوات المسلحة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن ذوي الهمم هم «أبطال الحياة» بحق، لما يمتلكونه من إرادة صلبة وعزيمة قادرة على تجاوز الصعاب، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يضع دعمهم وتمكينهم على رأس أولوياته، إيمانًا بدورهم الفاعل في بناء المجتمع، مضيفا أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار رسالة الأزهر الإنسانية التي تقوم على رعاية جميع أبنائه دون تمييز، والعمل على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، مؤكدًا أن تكريمهم اليوم وتيسير أمورهم هو رسالة تقدير واعتزاز، ودعوة للمجتمع كله إلى دعمهم والوقوف إلى جانبهم ليكونوا نماذج مضيئة في مختلف المجالات.

من جانبه، قال أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن هذا يومٌ سعيد تتجلى فيه الفرحة على وجوه أبنائنا من ذوي الهمم، مشيدًا بهذه المبادرة المهمة التي أسهمت في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عنهم، بما ينعكس إيجابًا عليهم، مؤكدا أن خدمة الوطن شرفٌ عظيم، وأن ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحفظ أمن البلاد هو محل تقدير واعتزاز، مبينا أن ذوي الهمم يحظون بعناية خاصة واهتمام بالغ من فضيلة الإمام الأكبر، وأن الأزهر الشريف يواصل دعمه لهم وتمكينهم؛ ليكونوا عناصر فاعلة في بناء المجتمع.