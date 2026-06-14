لماذا سيرتدي حكم مباراة أوروجواي والسعودية اللون الوردي؟

يرتدي الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني وفريق التحكيم في مباراة المجموعة الثامنة بين أوروجواي والسعودية يوم الإثنين، قمصانًا وردية اللون "تكريمًا" لمدينة ميامي وكرم ضيافتها.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو: "الوردي هو لون ميامي، ونريد أن نوجه تحية بسيطة، وأن نرسم ابتسامة على وجوه المدينة التي تستضيفنا."

فيما قال الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا، الرئيس التنفيذي للجنة الحكام في الفيفا: "أردنا أن نعبر عن تقديرنا للمدينة التي سنقيم فيها لمدة شهرين تقريبًا.اخترنا طائر الفلامنجو الوردي، فهو بمثابة تقدير منا."