القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 142 سفينة وتعطيل 9 خلال تنفيذ الحصار على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء اليوم /الأحد/، أن قواتها البحرية والجوية العاملة في إطار فرض الحصار على إيران أعادت توجيه 142 سفينة تجارية امتثلت للتعليمات، وعطلت 9 سفن حاولت خرق الإجراءات المفروضة.

وأوضحت (سنتكوم) - في بيان اليوم- أن عمليات اعتراض حركة السفن تأتي ضمن حصار بحري مفروض على حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، بينما تواصل القوات الأمريكية مراقبة حركة الملاحة في المنطقة.

ولم تذكر (سنتكوم) مزيدًا من التفاصيل.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث صرح - في وقت سابق اليوم - بأن بلاده "تفعل أشياء لا يمكنه التحدث عنها" بهدف تأمين المرور الآمن في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.