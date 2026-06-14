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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«قال عليا عفريت».. كواليس أول لقاء بين محمد ثروت وعادل إمام في "مأمون وشركاه"

محمد ثروت
محمد ثروت
محمد البدوي

كشف الفنان محمد ثروت تفاصيل أول لقاء جمعه بالزعيم عادل إمام خلال مشاركته في مسلسل "مأمون وشركاه"، مستعيدًا لحظات التوتر والإعجاب التي صاحبت تلك التجربة، والتي اعتبرها نقطة فارقة في مشواره الفني.

تأكد من هوية المتصل

وأوضح ثروت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أنه شعر برهبة شديدة عند تلقيه اتصالًا هاتفيًا من عادل إمام، لدرجة أنه وقف من شدة المفاجأة والارتباك قبل أن يتأكد من هوية المتصل، مشيرًا إلى أن اللقاء الأول ترك لديه انطباعًا لا يُنسى.

مراجعة الشخصية بشكل دقيق

وأضاف أنه كان يعتقد في البداية أن دوره في المسلسل لا يتجاوز بضعة مشاهد كضيف شرف، قبل أن يكتشف أن الدور أكبر وأكثر عمقًا مما تصور، ما دفعه إلى مراجعة الشخصية بشكل دقيق استعدادًا للتصوير.

طريقة الأداء والملابس 

وأوضح أنه عقد جلسات عمل مع المخرج رامي إمام للتفاصيل الخاصة بالشخصية من حيث طريقة الأداء والملابس وطبيعة العلاقة مع باقي الشخصيات، مشيرًا إلى أنه استعد بشكل كامل قبل بدء التصوير.

 اليوم الأول للتصوير

وتابع أنه في اليوم الأول للتصوير قرر تجاوز حالة الخوف والتركيز على الأداء، معتبرًا أن الفرصة التي حصل عليها تمثل حلمًا طال انتظاره منذ بداياته في المسرح الجامعي.

 دعم الممثلين الموهوبين

واختتم ثروت حديثه بالإشارة إلى موقف لافت بعد انتهاء أحد المشاهد، حيث وصفه الزعيم عادل إمام مازحًا بأنه "عفريت"، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت دلالة على إعجاب الفنان الكبير بأدائه، مشيرًا إلى أن عادل إمام يتمتع بميزة خاصة في دعم الممثلين الموهوبين ومنحهم الثقة داخل العمل.

محمد ثروت عادل إمام الفنان محمد ثروت مأمون وشركاه

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