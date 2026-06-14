عمرو رمزي: «قبل الماتش» مفاجأة للجمهور في المونديال.. والعمل مع عادل إمام كان حلمًا تحول إلى واقع

كشف الفنان عمرو رمزي تفاصيل برنامجه الجديد "قبل الماتش"، الذي ينطلق على قناة "صدى البلد" بالتزامن مع مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البرنامج سيقدم محتوى مختلفًا يجمع بين الكوميديا وأجواء كرة القدم، في محاولة للوصول إلى الجمهور بأسلوب بسيط وقريب من الشارع المصري.

روح الجمهور المصري

وأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن البرنامج يحمل روح الجمهور المصري ويتناول تفاصيل وأحداث المونديال بطريقة خفيفة ومبتكرة، مشيرًا إلى أن فريق العمل تعمد عدم الكشف عن جميع تفاصيل الفكرة في الوقت الحالي للحفاظ على عنصر المفاجأة.

استضافة عدد من النجوم

وأضاف أن تجربة تقديم برنامج رياضي تمثل خطوة جديدة بالنسبة له، لافتًا إلى أن القناة خاضت مغامرة مختلفة من خلال تقديم هذا النوع من البرامج الترفيهية المرتبطة بكرة القدم، مؤكدًا أن الحلقات ستشهد استضافة عدد من النجوم والشخصيات المعروفة، إلى جانب مفاجآت خاصة تتعلق بالأدوار التي سيظهرون بها.

نتائج إيجابية للمنتخب

وأعرب رمزي عن أمله في أن يكون البرنامج مصدرًا للبهجة للجماهير المصرية خلال البطولة، وأن تتزامن أجواؤه مع نتائج إيجابية للمنتخب الوطني تسعد المشجعين في الداخل والخارج.

مزيج من الدهشة والسعادة

وفي جانب آخر من الحوار، استعاد الفنان ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن العمل معه كان من أكثر اللحظات تأثيرًا في مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه شعر بمزيج من الدهشة والسعادة عند مشاركته للمرة الأولى في أحد أعماله.

تطوير مسيرته الفنية

وأوضح أن الاتفاق في البداية كان يقتصر على عدد محدود من الحلقات، إلا أن الأمور تطورت سريعًا ليشارك في عدد أكبر من الحلقات، معتبرًا ذلك فرصة استثنائية ساهمت في تطوير مسيرته الفنية ومنحته خبرة كبيرة.

كما أشاد رمزي بالنجم محمد صلاح، مؤكدًا أن ما يقدمه في الملاعب الأوروبية يثبت استمرار قدرته على المنافسة في أعلى المستويات، رغم الحديث المتكرر عن تقدمه في العمر، مشيرًا إلى أن نجاحات اللاعبين المصريين في الخارج تعكس امتلاك مصر لمواهب كروية قادرة على صناعة الفارق.

الإشادة بالمواهب الصاعدة

واختتم حديثه بالإشادة بالمواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن ظهور أسماء جديدة واحترافها في أندية كبرى يؤكد أن الكرة المصرية لا تتوقف عن إنتاج النجوم القادرين على تمثيل البلاد بصورة مشرفة في المحافل الدولية.