قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 142 سفينة وتعطيل 9 خلال تنفيذ الحصار على إيران
قفزة بـ61.7% في التجارة.. أرقام تكشف قوة التحالف الاقتصادي بين مصر والإمارات
إيران ترفض عرضا أمريكيا مقابل عدم مهاجمة إسرائيل
معاريف: ترامب بحث مع نتنياهو انسحاب إسرائيل من مواقع جنوبي لبنان وجبل الشيخ في سوريا
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026
ألمانيا تكتسح كوراساو 7-1 في المجموعة الخامسة للمونديال
شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الاسعار الفترة المقبلة.. أعرف هيوصل كام
مفاجأة لعشاق آبل.. انخفاض غير مسبوق في سعر AirPods Pro 3
عاوز يختصر الطريق.. القبض على قائد سيارة نقل سار عكس الاتجاه بالمنيا
وزير الخارجية يؤكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
خالد عبدالغفار: تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي
برلماني: تطوير الطريق الدولي الساحلي خطوة استراتيجية لدعم التنمية وربط الموانئ المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو رمزي: «قبل الماتش» مفاجأة للجمهور في المونديال.. والعمل مع عادل إمام كان حلمًا تحول إلى واقع

عمرو رمزي
عمرو رمزي
محمد البدوي

كشف الفنان عمرو رمزي تفاصيل برنامجه الجديد "قبل الماتش"، الذي ينطلق على قناة "صدى البلد" بالتزامن مع مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البرنامج سيقدم محتوى مختلفًا يجمع بين الكوميديا وأجواء كرة القدم، في محاولة للوصول إلى الجمهور بأسلوب بسيط وقريب من الشارع المصري.

روح الجمهور المصري 

وأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن البرنامج يحمل روح الجمهور المصري ويتناول تفاصيل وأحداث المونديال بطريقة خفيفة ومبتكرة، مشيرًا إلى أن فريق العمل تعمد عدم الكشف عن جميع تفاصيل الفكرة في الوقت الحالي للحفاظ على عنصر المفاجأة.

 استضافة عدد من النجوم

وأضاف أن تجربة تقديم برنامج رياضي تمثل خطوة جديدة بالنسبة له، لافتًا إلى أن القناة خاضت مغامرة مختلفة من خلال تقديم هذا النوع من البرامج الترفيهية المرتبطة بكرة القدم، مؤكدًا أن الحلقات ستشهد استضافة عدد من النجوم والشخصيات المعروفة، إلى جانب مفاجآت خاصة تتعلق بالأدوار التي سيظهرون بها.

نتائج إيجابية للمنتخب

وأعرب رمزي عن أمله في أن يكون البرنامج مصدرًا للبهجة للجماهير المصرية خلال البطولة، وأن تتزامن أجواؤه مع نتائج إيجابية للمنتخب الوطني تسعد المشجعين في الداخل والخارج.

مزيج من الدهشة والسعادة

وفي جانب آخر من الحوار، استعاد الفنان ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن العمل معه كان من أكثر اللحظات تأثيرًا في مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه شعر بمزيج من الدهشة والسعادة عند مشاركته للمرة الأولى في أحد أعماله.

تطوير مسيرته الفنية

وأوضح أن الاتفاق في البداية كان يقتصر على عدد محدود من الحلقات، إلا أن الأمور تطورت سريعًا ليشارك في عدد أكبر من الحلقات، معتبرًا ذلك فرصة استثنائية ساهمت في تطوير مسيرته الفنية ومنحته خبرة كبيرة.

كما أشاد رمزي بالنجم محمد صلاح، مؤكدًا أن ما يقدمه في الملاعب الأوروبية يثبت استمرار قدرته على المنافسة في أعلى المستويات، رغم الحديث المتكرر عن تقدمه في العمر، مشيرًا إلى أن نجاحات اللاعبين المصريين في الخارج تعكس امتلاك مصر لمواهب كروية قادرة على صناعة الفارق.

الإشادة بالمواهب الصاعدة

واختتم حديثه بالإشادة بالمواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن ظهور أسماء جديدة واحترافها في أندية كبرى يؤكد أن الكرة المصرية لا تتوقف عن إنتاج النجوم القادرين على تمثيل البلاد بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

عمرو رمزي الزعيم عادل إمام الفنان عمرو رمزي المنتخب المصري كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: نترقب مدفع الاتفاق بين إيران وأمريكا.. والغارات على الضاحية الجنوبية أخرت إتمامه

نشأت الديهي

نشأت الديهي يعرض مشاهد من مظاهرات في جنيف قبيل انطلاق قمة السبع

المخدرات

أستاذ بالقومي للبحوث الاجتماعية: الفودو حشيش صناعي شديد الخطورة والاستروكس يُصنع بمبيدات حشرية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد