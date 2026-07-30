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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استحوذ سعر الدولار اليوم على اهتمام المتعاملين في القطاع المصرفي والأسواق المالية، مع استمرار متابعة حركة العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، في معظم البنوك.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخه، إلى جانب النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي عوامل ساهمت في دعم استقرار سوق الصرف.
 

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي


 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:

  • 51.07 جنيه للشراء.
  • 51.21 جنيه للبيع.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مرجعًا مهمًا لحركة أسعار الصرف في البنوك، حيث يعكس متوسط التعاملات اليومية في السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:

  • 51.10 جنيه للشراء.
  • 51.20 جنيه للبيع.

ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وفقًا للأسعار المعلنة بصورة دورية طوال ساعات العمل الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند:

  • 51.08 جنيه للشراء.
  • 51.18 جنيه للبيع.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الحكومية التي تشهد إقبالًا من العملاء الراغبين في تنفيذ معاملات النقد الأجنبي.
 

سعر الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

  • بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك وفقًا لسياسة كل مؤسسة مصرفية.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا تاريخيًا

من أبرز العوامل التي دعمت استقرار سعر الدولار اليوم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تجاوز احتياطي النقد الأجنبي لمصر حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

كما أشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الدولية.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار سعر الدولار اليوم

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءها القوي، لتصبح أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار سعر الدولار اليوم في السوق.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025-2026 بنسبة 31.2%، لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت تحويلات شهر مايو 2026 بنسبة 13.5%، لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق.
 

سعر الدولار اليوم

ما العوامل المؤثرة في سعر الدولار اليوم؟

يتأثر سعر الدولار اليوم في مصر بعدة عوامل اقتصادية، من أبرزها:

  • حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
  • تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات.
  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
  • حركة الاستثمارات الأجنبية.
  • العرض والطلب داخل السوق المصرفية.
  • التطورات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية.

وتلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات سوق الصرف، سواء من حيث الاستقرار أو التحركات السعرية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

سعر الدولار قد يواصل التحرك داخل نطاقات مستقرة خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن موارد النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج.

وفي المقابل، تبقى الأسواق المحلية والعالمية تحت تأثير المتغيرات الاقتصادية الدولية، ما يجعل متابعة أسعار الصرف بصورة يومية أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستوردين والمواطنين.

ويظل سعر الدولار اليوم من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع داخل مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة التجارة والأسواق وأسعار العديد من السلع والخدمات، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة آخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك بشكل مستمر.

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