عفاف مصطفى تكشف كواليس "نرجس" وتستعيد ذكرياتها مع عادل إمام

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن العديد من المحطات المهمة في مسيرتها الفنية، متحدثة بصراحة عن علاقتها بالسينما، والصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها، إلى جانب كواليس بعض الأعمال التي شاركت فيها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر قناة النهار.

وأكدت عفاف مصطفى أنها لا تزال تشعر بالتخوف من العمل السينمائي بسبب تأثير المونتاج على حجم الأدوار ومساحة ظهور الفنان داخل العمل، موضحة أن العديد من المشاهد التي قامت بتصويرها في أفلام مختلفة تم حذفها خلال مراحل المونتاج النهائية.

وقالت: "السينما دي بخاف منها لأن المونتاج في مصلحة العمل، وأحيانًا بنكون إحنا الضحايا. فيلم مكسر الدنيا اتشال منه مشهدين ليا، وفي فيلم لينا في الخيال حب اتشال لي أكتر من مشهد، وقبل كده كان فيه فيلم اتشال منه 6 مشاهد ليا".

وأضافت أن هذا الأمر تكرر معها حتى في أعمال شاركت بها ضمن مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى أن فيلم "السادة الأفاضل" تم حذف مشهدين لها منه، بينما حُذفت عدة مشاهد أخرى من فيلم "لينا في الخيال حب"، مؤكدة أن مثل هذه التجارب جعلتها أكثر حذرًا تجاه خوض تجارب سينمائية جديدة.

مسيرة عفاف مصطفى

وتحدثت الفنانة عن مسيرتها الفنية، معربة عن اعتقادها بأنها لم تحصل حتى الآن على المساحة الفنية التي تستحقها، وقالت: "أنا مش واخدة مساحة الأدوار اللي أستحقها بجد، وساعات كتير كنت باختار غلط يمكن بسبب الكسل أو السرعة، وكان عندي مبدأ إني هشتغل أي حاجة، لكن دلوقتي بقيت بحاول أختار الأعمال الكويسة وتكون مساحة الدور أكبر".

كما كشفت عن جانب آخر من رحلتها المهنية، موضحة أنها تمتلك مشروعًا خاصًا في مجال التطوير العقاري، الأمر الذي وفر لها مصدرًا آخر للعمل بعيدًا عن المجال الفني.

وتطرقت عفاف مصطفى إلى الصعوبات التي واجهتها في بداياتها، مؤكدة أن الحصول على الأدوار لم يكن أمرًا سهلًا، حيث كانت تعتمد على التواصل المباشر مع المنتجين والمخرجين والعلاقات الشخصية من أجل المشاركة في الأعمال الفنية.

وقالت: "الأدوار كانت بتيجيلي بصعوبة في البداية، وكنت بتواصل مع المنتجين والمخرجين وأعتمد على العلاقات، لكن الحمد لله بقالي أكتر من 8 سنين الأدوار بقت بتطلبني من غير ما أتواصل مع حد، لأن أدواري مختلفة ونادرة وليها طبيعة خاصة".

وعن مشاركتها في حكاية "نرجس"، أوضحت الفنانة أنها كانت من أكثر التجارب التي تركت لديها شعورًا بالإحباط، بسبب حذف عدد كبير من المشاهد التي قدمتها للشخصية، خاصة أن الدور كان يحمل ملامح شريرة ومختلفة.

وقالت: "حكاية نرجس كانت سبب عقدتي، لأني كنت طالعة شريرة، لكن المخرج كان عايز يطلعني طيبة، فاتشالت كل مشاهد الشر بتاعتي، واتشالت مشاهد كتير جدًا ليا، وفي النهاية ظهرت بشكل عادي ومش مؤثر مع الناس في المسلسل".

وأضافت أنها كانت تتساءل بعد عرض العمل عن مصير المشاهد التي استعدت لها وذاكرتها جيدًا، مؤكدة أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا لكنها كانت تتمنى أن تظهر الشخصية بالشكل الكامل الذي قدمته أثناء التصوير.

وفي جانب شخصي، تحدثت عفاف مصطفى عن ابنتها ياسمين، مؤكدة أن قصة ميلادها مرتبطة بعملها في المسرح، حيث استمرت في تقديم عروضها الفنية حتى الأيام الأخيرة من الحمل قبل أن تضع مولودتها في اليوم التالي مباشرة.

كما استرجعت ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام، مشيرة إلى أن أحد مشاهد فيلم "النوم في العسل" تم تصويره داخل العقار الذي كانت تقيم فيه، مؤكدة أن تلك الذكرى لا تزال من اللحظات المميزة في مشوارها الفني.