صبا مبارك لـ صدى البلد : إلهام في ورد على فل وياسمين نموذج للمرأة الراضية | حوار

تألقت النجمة صبا مبارك في مسلسل ورد على فل وياسمين، والذي يُعرض حاليًا ، محققًا نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا في العديد من الدول العربية، حيث تصدر العمل قوائم المشاهدة وحصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة بسبب قصته الإنسانية وأداء أبطاله المميز.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدثت النجمة صبا مبارك عن كواليس تقديم شخصية "إلهام"، وردود الفعل التي تلقتها على العمل، وأسباب تعلقها بالشخصية.

وإلى نص الحوار:

س: ما أكثر ما جذبك في شخصية إلهام؟

ج: التحدي الحقيقي في شخصية إلهام كان يكمن في بساطتها الشديدة، فهي ليست شخصية تعتمد على الصعود والهبوط الدرامي أو الأحداث الصاخبة، بل هي امرأة راضية ومتصالحة مع حياتها. كنت أرى فيها نموذجًا للمرأة البسيطة التي تشكر الله على كل شيء وتسعد بأبسط التفاصيل.

س: هل تعاطفتِ مع الشخصية أثناء التصوير؟

ج: بالتأكيد، تعاطفت معها جدًا وأحببتها بشدة. إلهام شخصية جميلة وبسيطة وتحمل قدرًا كبيرًا من الرضا والهدوء النفسي، وهذا ما جعلني أشعر بقرب شديد منها خلال فترة التصوير.

س: هل ترين أن فكرة الرضا أصبحت أصعب في وقتنا الحالي؟

ج: نعم، نعيش اليوم في عالم أصبحت فيه المتطلبات كثيرة جدًا، لذلك أصبح الرضا أكثر صعوبة من أي وقت مضى، ولهذا شعرت أن الشخصية تحمل رسالة مهمة وقريبة من الناس.

س: ظهرتِ في العمل بإطلالة طبيعية للغاية.. هل كان التخلي عن المكياج تحديًا بالنسبة لك؟

ج: إطلاقًا، الأمر كان عاديًا جدًا بالنسبة لي، فأنا في حياتي الطبيعية لا أعتمد بشكل كبير على المكياج، لذلك لم أشعر أن هناك أي تنازل أو صعوبة في هذا الأمر، بل كان مناسبًا جدًا لطبيعة الشخصية.

س: كيف استقبلتِ ردود فعل الجمهور على المسلسل؟

ج: سعيدة جدًا بردود الفعل وحب الناس للمسلسل ولشخصية إلهام، كما أسعدني حجم التفاعل الكبير الذي حققه العمل منذ بداية عرضه.

س: برأيك ما سر نجاح "ورد على فل وياسمين"؟

ج: أعتقد أن البطل الحقيقي في المسلسل هو تكامل جميع العناصر، فهناك نص جيد، وإخراج مميز، وفريق عمل رائع أمام الكاميرا وخلفها، وكل هذه العناصر اجتمعت لتقديم عمل قريب من الجمهور.

س: حدثينا عن العمل مع فريق المسلسل؟

ج: كنت سعيدة للغاية بالعمل مع جميع أفراد طاقم العمل، وكانت هناك حالة من التفاهم والمحبة بين الجميع، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشاشة.

واختتمت صبا مبارك حديثها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مشيرة إلى أن محبة الجمهور وتفاعلهم مع العمل تُعد أكبر مكافأة لأي فنان، خاصة عندما ينجح العمل في الوصول إلى قلوب المشاهدين بهذه الصورة المميزة.