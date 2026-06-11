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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية .. 17 يوليو

بوستر حفل تامر عاشور
بوستر حفل تامر عاشور
سعيد فراج

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 17 يوليو المقبل ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف 2026.

ونشر تامر عاشور، بوستر حفله بالإسكندرية، عبر تطبيق انستجرام، ليروج له قبل موعده بشهر. 

أغاني تامر عاشور

وكان أحدث أغاني تامر عاشور، هي أغنية «كلكو خاينين» التي قدمها كتتر لمسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ذكي ومكس وماستر أمير محروس.

كما حقق تامر نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية أيضا بأغنية «قد الوعد» لصالح إحدى الإعلانات التجارية والتي تفاعل الجمهور مع كلماتها وأداء تامر عاشور المميز بها.

أعمال تامر عاشور

كما طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”. 

تامر عاشور أعمال تامر عاشور أغاني تامر عاشور

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