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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير يغني مع المطرب يوسف المصري في سعد مولعها نار.. اليوم

برنامج سعد مولعها نار
برنامج سعد مولعها نار

يحل اليوم الخميس المطرب يوسف المصري ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير  على قناة الشمس في العاشرة مساء وقدما الثنائي اغاني لزمن الفن الجميل إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة الشهيرة. 

وشهدت الحلقة أجواء فنية مميزة، حيث قدم الثنائي باقة من الأغاني التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، من بينها أعمال خالدة لنجوم الطرب منها لحسن الأسمر .

ويأتي اللقاء في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الأصوات المميزة والاحتفاء بالتراث الغنائي، وسط حالة من المتعة الفنية التي تجمع بين الحنين والإبداع المعاصر.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

أعمال سعد الصغير 

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .

برنامج سعد مولعها نار سعد الصغير أعمال سعد الصغير

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