تفاصيل ورش وندوات مهرجان القدس للسينما العربية

ينظّم مهرجان القدس للسينما العربية للمرة الأولى ورشةً متقدّمة في التمثيل السينمائي، إلى جانب عددٍ من الورش والدروس السينمائية المتقدّمة المخصّصة للمهتمّين بصناعة السينما وتطوير مهاراتهم.



وسيُعلَن المهرجان قريبًا عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الورش والدروس السينمائية المتقدّمة، علمًا بأن التسجيل المسبق سيكون إلزاميًّا، لذا يدعو المهرجان الجمهور والمهتمّين إلى متابعة منصّاته الرسمية للاطّلاع على البرنامج الكامل وتفاصيل الفعاليات ومواعيدها.



وعلى صعيد الفعاليات الفكرية، فتطرح الدورة باقةً من الحوارات والجلسات المتخصصة؛ إذ تبحث في التاريخ البصريّ متسائلةً «كيف نقرأ القدس من خلال الأرشيف؟»، وتناقش في جلسةٍ تتقاطع مع روح البوستر والتيمة موضوع «النساء، والقماش والسينما: الذاكرة البصرية للمرأة الفلسطينية».



وتتكامل هذه الحلقات النقاشية مع سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية عبر الإنترنت، التي تستهدف فتح قنوات حوارٍ مباشرة بين الجمهور ومخرجين وممثّلين شباب من فلسطين وخارجها، لتبادل الخبرات والتعرّف عن قربٍ على تجاربهم الفنية المتنوّعة.



ويحتفي المهرجان كذلك بإطلاق أعمالٍ فنية جديدة تُعرض للمرة الأولى في القدس، إلى جانب برنامجٍ خاصٍّ بالسينما السودانية يسلّط الضوء على إحدى أهمّ التجارب السينمائية في المنطقة، ويتضمّن عرض النسخة المرمَّمة من الفيلم الوثائقي «انتزاع الكهرمان» للمخرج السوداني حسين شريف، الذي يُعدّ من أبرز كلاسيكيات السينما السودانية.