نجوم الفن يشيدون بعرض "متولي وشفيقة" على مسرح الطليعة

أشاد عدد كبير من نجوم الفن بمسرحية "متولي وشفيقة" التي يتواصل عرضها على مسرح الطليعة بالعتبة أيام الخميس والجمعة والأحد بنجاح جماهيري ونقدي كبير.

من أبرز هؤلاء محمود حميدة ودرة وداليا البحيري ونهال عنبر وغيرهم كثير من النجوم الذين عبروا عن إعجابهم بالعرض الذي يقوم ببطولته الفنان الشاب: محمد فريد في دور "متولي" والفنانة الشابة يسرا المنسي في دور "شفيقة"، وتأليف: محمد علي ابراهيم وإخراج: امير اليماني.

قدّمت مسرحية متولي وشفيقة تجربة فنية مميزة، تعتمد على الإبهار منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث استطاعت أن تجمع بين الطابع التراثي والطرح المعاصر في معالجة درامية جديدة تحمل روحًا شعبية قريبة من الجمهور.

اعتمد العرض على إعادة تقديم الحكاية الشعبية الشهيرة التي سبق تقديمها على الشاشة من قبل، ولكن برؤية إخراجية حديثة، مزجت بين الغناء والاستعراض والتمثيل الدرامي، ما أضفى على العمل حالة من الحيوية والتنوع البصري على خشبة المسرح.

كما برزت قدرة الفريق الفني على توظيف الإيقاع المسرحي بشكل متوازن يحافظ على انتباه المشاهد طوال العرض.

الأداء التمثيلي جاء من أبرز نقاط القوة، حيث قدم الممثلون شخصياتهم بصدق واندماج واضح، مع تناغم جماعي انعكس في المشاهد الحوارية والاستعراضية، وهو ما ساهم في خلق حالة درامية ممتعة ومتماسكة.

نجح العرض في توظيف عناصر الديكور والإضاءة والموسيقى بشكل يخدم الفكرة العامة، ليعزز من الجو الشعبي الذي تدور فيه الأحداث، دون مبالغة أو تشتيت بصري، مما منح المشاهد تجربة مسرحية متكاملة.

واستطاع صناع العرض أن يسيطروا على إيقاع العمل بحيث يصعب أن تضبط نفسك في لحظة ملل واحدة طوال العرض، رغم أن معظم المشاهدين يعلمون الحكاية قبل المشاهدة.

أجمل ما في المسرحية أنها تبدأ من النهاية، بعد مقتل شفيقة على يد شقيقها متولي، الذي جسده باقتدار محمد فريد، لترصد مشاعر الندم التي انتابته بعد قتلها، إرضاء لعادات وتقاليد أهل قريته، دون اقتناع حقيقي منه، مستعيدا طوال العرض ذكريات الطفولة والشباب مع شقيقته، التي كان متعلقا لها تعلقا شديدا لأسباب عديدة يرصدها العرض الذي يبدو أنه يوجه رسالة تدعو لفهم أعمق للعلاقات داخل الأسرة والمجتمع بدل الانسياق وراء العاطفة فقط.

"متولي وشفيقة" تعتبر في الحقيقة نموذجًا لكيفية إعادة إحياء التراث الشعبي بروح حديثة تحافظ على الهوية وتخاطب الجمهور المعاصر في آن واحد.