ثورة غضب من الممثلين وأسرة عبد العزيز مخيون ضد محمد الغيطي l القصة الكاملة

سادت حالة من الغضب نقابة المهن التمثيلية وأسرة الفنان الراحل عبد العزيز مخيون، بسبب تصريحات الإعلامي محمد الغيطي في حلقته أمس، عن إحدى القضايا الأسرية القديمة التي كانت تخص الراحل.

وعقدت نقابة المهن التمثيلية، اجتماعا طارئا، للنظر في المحتوي الذي قدمه الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، فيما يخص الفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البصمة" المذاعة بتاريخ ١٠ يونيو الجاري، على قناة الشمس تقديم محمد الغيطي، من التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى.



وكان المجلس تلقى شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.

الحلقة أثارت غضبا كبيرا من قبل نقابة الممثلين، وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي، وقرر المجلس التشاور لتقديم شكوى رسمية ضد حلقة الغيطي بالفعل.

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أن مخيون ودعه أمس كم كبير من محبيه في جنازة مهيبة، ولا يليق أبدا الحديث في مثل هذه الأمور وعدم مراعاة مشاعر أسرته ومحبيه وجمهوره.