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نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة

كايلا رامي رضوان
كايلا رامي رضوان
يارا أمين

خطفت كايلا، ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، الأنظار في أحدث ظهور لها خلال مرافقتها والدتها في إحدى الفعاليات الفنية، بعدما ظهرت وهي تحمل سبحة وترتدي خاتم التسبيح، في مشهد أعاد إلى أذهان الجمهور جدتها الراحلة دلال عبد العزيز.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكايلا خلال ظهورها الأخير، حيث لفتت الأنظار بإطلالة بسيطة وعفوية، إلا أن ما أثار تفاعل الجمهور كان ظهورها بالسبحة وخاتم التسبيح، الأمر الذي دفع الكثيرين للمقارنة بينها وبين جدتها الراحلة دلال عبد العزيز، المعروفة بحرصها الدائم على الذكر وحمل السبحة.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل واسع، مؤكدين أن كايلا لا تشبه والدتها دنيا سمير غانم في الملامح فقط، بل يبدو أنها ورثت أيضًا بعض العادات والصفات التي اشتهرت بها جدتها الراحلة، ما جعل ظهورها حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

كما أشاد المتابعين بعفويتها وبساطتها، فيما اعتبر آخرون أن ظهورها بهذا الشكل يعكس تأثرها ببعض العادات التي اشتهرت بها جدتها الراحلة، لتتحول الصور سريعًا إلى حديث المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي

كايلا دنيا سمير غانم رامي رضوان خاتم التسبيح دلال عبد العزيز

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