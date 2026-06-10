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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة مؤلمة من حفيد نوال الدجوي بعد ظهور دنيا سمير غانم معها: أولادي معندهمش صورة مع جدتهم

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
يارا أمين

وجّه عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رسالة مؤثرة إلى الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد مشاركة دنيا صورًا جمعتها بالدكتورة نوال الدجوي خلال تكريمها في مدرستها وجامعتها اللتين درست بهما.

وأكد عمرو الدجوي في بداية رسالته أنه لا يوجه أي لوم أو عتاب لدنيا سمير غانم، مشيدًا بأخلاقها واحترامها، قائلاً إنه يتمنى أن يتفهم الجميع مشاعره وهو يرى الآخرين قادرين على لقاء جدته والتواصل معها، بينما لا يستطيع هو وأفراد أسرته ذلك.

وأشار إلى أن أكثر ما يؤلمه هو حرمان أبنائه وأبناء شقيقه الراحل أحمد الدجوي من رؤية جدتهم طوال السنوات الماضية، رغم تعلقها الشديد بهم، مؤكدًا أنهم لا يملكون حتى صورة تجمعهم بها.

ووجّه الدجوي طلبًا إنسانيًا إلى دنيا سمير غانم ورامي رضوان، داعيًا إياهما إلى اصطحاب أبنائه وأبناء شقيقه لزيارة جدتهم والتقاط صور تذكارية معها، قائلاً: “عاوز صورة حلوة لأولادي مع جدتهم زي صورة دنيا مع ماما نوال”.

واختتم رسالته بالتأكيد على احترامه الكامل لدنيا سمير غانم ورامي رضوان، موضحًا أنه سيتفهم موقفهما حال تعذر الاستجابة لطلبه، ومشددًا على أنهما سيظلان محل تقدير واحترام بالنسبة له

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