ظهور خاص لإبنة دنيا سمير غانم في احتفالية تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف

شهدت احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم، كسفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف في مصر، ظهور خاص لابنتها « كايلا».

وحرصت كايلا، على مرافقة والدتها دنيا سمير غانم، في كل مراسم الاحتفالية، بينما تغيب زوجها الإعلامي رامي رضوان، عن الحضور لانشغاله بعرض حلقة برنامجه على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء.

وشهدت احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر، حضور ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وكذلك حضور ابنة دنيا، وشقيقتها إيمي، وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.