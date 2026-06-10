بحضور نوال الدجوي.. دنيا سمير غانم تحتفل بتكريمها في مدرستها وجامعتها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها مجموعة من الصور التي جمعتها بالسيدة نوال الدجوي، وذلك خلال تكريمها في مدرستها وجامعتها اللتين درست بهما.



ونشرت دنيا الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتشرفت واتأثرت جداً بتكريمي في مدرستي ودار التربية وجامعتي MSA بحضور العظيمة ماما نوال الدجوي ربنا يديها الصحة".

وأضافت :"فرحت جدا اني قابلت مدرسيني اللي أثروا فيا واتعلمت منهم كتير شكراً جداً لـ انجي وماهيتاب منصور اللي فرحوني بالافتة الجميلة والتقدير ده فخورة اني اتخرجت من مدرسة دار التربية وجامعة MSA من أجمل الحاجات في الدنيا ان تكون مدرستك هي بيتك التاني".