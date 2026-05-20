وحشتونا.. رامي رضوان يحيي ذكرى رحيل سمير غانم

احيا الإعلامي رامي رضوان ذكري رحيل سمير غانم بعد صراع مع وباء كورونا منذ ٥ سنوات.

وكتب رضوان من خلال حسابه الشخصي انستجرام :" رامي رضوان: في هذه الأيام المفترجة فضلًا لا تنسوهم من الدعاء وقراءة الفاتحة، الملائكه سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وحشتونا، ربنا يجمعنا بيكم في الجنة.

تحل اليوم /الأربعاء/ الذكرى الخامسة لرحيل سمير غانم نجم الكوميديا الذي حظي بحب الجميع بتلقائيته وخفة ظله، وترك بصمة واضحة على خشبة المسرح، ليصبح أحد فرسانه وصاحب مدرسة مستقلة في الكوميديا، واشتهر بأنه نجم “الكاركترات” بلا منافس، بعدما نجح على مدار مشواره الفني الطويل في صناعة البهجة ورسم الضحكات في قلوب الملايين.