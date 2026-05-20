ذكري وفاة سمير غانم.. محطات إنسانية وفنية في حياة ملك الإرتجال

تحل اليوم ذكري وفاة، الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، الذي يعد واحدا من أهم أعمدة كوميديا الارتجال في تاريخ السينما المصرية.

تخرج الفنان سمير غانم من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.

وقدّم ثلاثى أضواء المسرح عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة فى فترة الستينيات ، ثم توقف عمل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

وكوّن جورج سيدهم وسمير غانم ثنائيًا فنيًا ناجحًا قدّما سويًا العديد من الاعمال كان أشهرها وأنجحها مسرحية المتزوجون وأهلا يادكتور.

وقدّم سمير غانم على مدار مشواره الفني الكثير والكثير من الأعمال سواء فى السينما أو المسرح أو حتى التلفزيون ولكن تبقى الفوازير هي من صنعت نجومية سمير غانم فعلى مدار سنوات قدم سمير غانم عددا كبيرا من الفوازير بدأها بفوازير ثلاثي أضواء المسرح عام 1968 ثم بعدها قدم فوازير وحوي يا وحوي عام 1969.

وفى عام 1982 قدّم سمير غانم واحدة من أهم الأعمال التى صنعت اسمه فى عالم الفوازير وهي فوازير فطوطة التى استمرت حتى عام 1984.

ثم قدّم فوازير المتزوجون فى التاريخ وبعدها أهل المغني والمضحكون وأختتم مشوار الفوازير عام 1997 بفوازير تحت عنوان النص الحلو.

زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز

تعرف الفنان سمير غانم على دلال عبد العزيز أثناء بدايتها فى عالم التمثيل عام 1981 ونشأت بينهما قصة حب كبيرة برغم فارق السن بينهما الذى بلغ 20 عامًا، وكان سمير غانم يقنع دلال عبد العزيز دائمًا بفكرة عدم الزواج بسبب فارق السن لكنها أصرت على الزواج منه وأنجبت دلال عبد العزيز دنيا وإيمي سمير غانم.