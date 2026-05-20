بقوة 5.6 درجة.. زلزال قوي يضرب ولاية ملاطية التركية

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي البلاد.

ولاحقا ؛ ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر سواحل منطقة وسط بيرو، وفق ما أعلنته السلطات الجيولوجية، ما أثار حالة من القلق بين السكان دون ورود تقارير فورية عن خسائر بشرية كبيرة أو أضرار جسيمة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الأوسط لبيرو وعلى عمق متوسط، ما أدى إلى شعور السكان بالهزة في عدد من المدن والمناطق القريبة من العاصمة ليما.

من جهتها، أفادت السلطات البيروفية بأن فرق الطوارئ والدفاع المدني باشرت عمليات التقييم الميداني لمتابعة أي أضرار محتملة في البنية التحتية أو المباني السكنية، فيما دعت السكان إلى التزام تعليمات السلامة والابتعاد عن المناطق الخطرة تحسبًا لهزات ارتدادية.