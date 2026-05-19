زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سواحل منطقة وسط بيرو

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر سواحل منطقة وسط بيرو، وفق ما أعلنته السلطات الجيولوجية، ما أثار حالة من القلق بين السكان دون ورود تقارير فورية عن خسائر بشرية كبيرة أو أضرار جسيمة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الأوسط لبيرو وعلى عمق متوسط، ما أدى إلى شعور السكان بالهزة في عدد من المدن والمناطق القريبة من العاصمة ليما.

من جهتها، أفادت السلطات البيروفية بأن فرق الطوارئ والدفاع المدني باشرت عمليات التقييم الميداني لمتابعة أي أضرار محتملة في البنية التحتية أو المباني السكنية، فيما دعت السكان إلى التزام تعليمات السلامة والابتعاد عن المناطق الخطرة تحسبًا لهزات ارتدادية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الذعر بين السكان أثناء وقوع الزلزال، حيث غادر عدد من المواطنين المباني والمحال التجارية إلى الشوارع والساحات المفتوحة.

ولم تصدر السلطات حتى الآن تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، بينما أكدت الجهات المختصة استمرار مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.

وتقع بيرو ضمن منطقة “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، وتشهد بشكل متكرر هزات أرضية متفاوتة القوة نتيجة تحرك الصفائح التكتونية.

وكانت البلاد قد تعرضت خلال السنوات الماضية لعدة زلازل قوية تسببت بخسائر بشرية ومادية، ما دفع السلطات إلى تعزيز خطط الاستجابة للطوارئ ورفع جاهزية فرق الإنقاذ.

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

