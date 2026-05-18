مصرع وفقدان 5 أشخاص جراء زلزال ضرب جنوبي الصين

لقى شخصان مصرعهما وفُقد ثلاثة آخرون؛ جراء زلزال ضرب مدينة (ليوتشو) في منطقة جوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

وذكر مقر الإغاثة من الزلازل في جوانجشي، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الزلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 91 عامًا.. وأكد الفريق الطبي أن حالته مستقرة.

وقد ضرب الزلزال منطقة ليونان في ليوتشو، صباح اليوم، على عمق 8 كيلومترات.. ودفعت السلطات الصينية بفرق الإنقاذ والإطفاء والشرطة إلى المنطقة المتضررة، كما أطلقت استجابة طوارئ من المستوى الثالث على مستوى الإقليم.

وشارك في عمليات الإنقاذ نحو 315 فردًا من فرق الطوارئ، بينما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار ومراقبة الهزات الارتدادية.